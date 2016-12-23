«Наполи» спас ничью в матче с «Фиорентиной»
В результативном поединке 18-го тура чемпионата Италии «Наполи» унес ноги из Флоренции благодаря реализованному пенальти на последних секундах встречи.
Флоренция, стадион «Артемио Франки».
«Фиорентина» - «Наполи» - 3:3 (0:1)
Голы: Бернардески 52, 69, Сарате 82 — Инсинье 25, Мертенс 68, Габбиадини 90+4.
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Астори, Томович, Сальседо, Оливера, Весино, Бадель (Санчес 73), Кьеза (Дикс 87), Кристофоро (Сарате 73), Бернардески, Калинич.
Главный тренер: Паулу Соуза.
«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Гулам, Хисай, Кирикеш (Максимович 43), Мертенс, Зелински (Аллан 70), Кальехон, Гамшик, Инсинье, Диавара (Габбиадини 86).
Главный тренер: Маурицио Сарри.
Предупреждения: Альбиоль 1, Калинич 3, Рейна 45, Оливера 45, Максимович 50, Томович 53, Бернардески 70, Сарате 83.
Судья: Паоло Тальявенто.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Или войдите через
и если бы в конце не стали тянуть резину,то заслуженно бы и победили....
А так...пролет....но второй тайм у фиалок был супер...кроме последних пяти минут....
ну ничего, пусть готовятся к унижению на Олимпико по-тиху )