Президент «Бока Хуниорс»: «Тевес и Гаго, скорее всего, уедут в Китай»
Президент «Бока Хуниорс» Дэниел Анджелиси сообщил, что у клуба практически нет шансов сохранить нападающего Карлоса Тевеса в команде:
«Я хочу, чтобы он остался, но вы видели эти большие цифры в предложении из Китая. Почти невозможно, что он останется в „Бока“. Я нахожусь в очень близких отношениях с Карлосом, и у меня есть предчувствие, что ему будет очень трудно не уйти».
32-летним форвардом интересуется китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который, по слухам, готов сделать Тевеса самым высокооплачиваемым футболистом на планете.
Напомним, что сам Тевес еще не принял решение о смене места работы.
Другой игрок «Бока Хуниорс» Фернандо Гаго, ранее выступавший за мадридский «Реал», скорее всего, тоже перейдет в один из клубов китайской Суперлиги.
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