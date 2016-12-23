Президент «Бока Хуниорс»: «Тевес и Гаго, скорее всего, уедут в Китай»

Президент «Бока Хуниорс» Дэниел Анджелиси сообщил, что у клуба практически нет шансов сохранить нападающего Карлоса Тевеса в команде:

«Я хочу, чтобы он остался, но вы видели эти большие цифры в предложении из Китая. Почти невозможно, что он останется в „Бока“. Я нахожусь в очень близких отношениях с Карлосом, и у меня есть предчувствие, что ему будет очень трудно не уйти».

32-летним форвардом интересуется китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который, по слухам, готов сделать Тевеса самым высокооплачиваемым футболистом на планете.

Напомним, что сам Тевес еще не принял решение о смене места работы.

Другой игрок «Бока Хуниорс» Фернандо Гаго, ранее выступавший за мадридский «Реал», скорее всего, тоже перейдет в один из клубов китайской Суперлиги.