Монтелла: «„Милан“ постарается выиграть Суперкубок для Берлускони»
Сегодня, 01:54 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» за Суперкубок Италии:
«Мы с нетерпением ждем этот важный матч в Дохе.
Обе команды стали сильнее после нашей последней встречи в октябре. Мы ожидаем, что этот матч будет сыгран на более высоком уровне. Мы хотим контролировать игру и показать, на что способны, но это зависит от того, как будет играть соперник. Легкость духа может стать нашим оружием.
У нас есть шанс сделать подарок нашему президенту [Сильвио Берлускони], и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это произошло».
Ранее наставник «россонери» отметил высокий класс игроков «Ювентуса».
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