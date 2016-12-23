Монтелла: «„Милан“ постарается выиграть Суперкубок для Берлускони»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» за Суперкубок Италии:

«Мы с нетерпением ждем этот важный матч в Дохе.

Обе команды стали сильнее после нашей последней встречи в октябре. Мы ожидаем, что этот матч будет сыгран на более высоком уровне. Мы хотим контролировать игру и показать, на что способны, но это зависит от того, как будет играть соперник. Легкость духа может стать нашим оружием.

У нас есть шанс сделать подарок нашему президенту [Сильвио Берлускони], и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это произошло».

Ранее наставник «россонери» отметил высокий класс игроков «Ювентуса».