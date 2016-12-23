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Каряка: «Селихову еще нужно много работать для полноценного сравнения с Акинфеевым»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Амкар, Каряка Андрей, Селихов Александр, Акинфеев Игорь
Сегодня, 02:11 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился мнением о новом вратаре «Спартака» Александре Селихове, передшем в стан красно-белых из пермского клуба, и прокомментировал сравнение голкипера с капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым:

«Саша – очень одаренный и трудолюбивый вратарь. В прошлом сезоне, когда он только подтягивался из второй команды, Селихов вообще не впечатлял. Совершал какие-то совсем детские ляпы, ошибался, не был надежен. Но работал с таким желанием, что прямо на глазах набирал уверенность. Плюс, благодаря сильному характеру, начал оправдывать доверие в основе.

Сравнения с Акинфеевым? Они действительно похожи универсализмом. У Селихова очень хорошая реакция, прыгучесть, игра ногами, он уверенно действует на выходах, психологически устойчив. В общем, у него есть все, чтобы играть на очень высоком уровне. Но для полноценного сравнения с Акинфеевым Саше еще очень много нужно работать.

Общался ли он со мной перед уходом в „Спартак“? Общался, конечно. А что нам, отговаривать что ли? „Спартак“ идет на первом месте, по игре команда тоже была сильнее остальных. Тут только радоваться остается, что Селихов переходит в такой сильный клуб».

Напомним, ранее сообщалось, что ради перехода в «Спартак» Селихов пожертвовал 50 миллионами рублей.

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