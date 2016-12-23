Джано: «В этом году меня приглашали в „Валенсию“ и „Вильярреал“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Вильярреал, Валенсия, Джано
Сегодня, 02:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Спартака» Джано рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов:
«„Витесс“ рассчитывал взять меня в аренду с правом выкупа. Генеральный директор „Спартака“ Асхабадзе не отпустил. Недавно узнал – в 17 лет меня хотел купить „Арсенал“. Вариант был стопроцентный. „Спартак“ продавать отказался. В этом году приглашали „Валенсия“, „Вильярреал“, „Олимпиакос“, „Фрайбург“. Выдвигали условие – я не продлеваю контракт со „Спартаком“ и ухожу в январе свободным агентом. Разумно? Да, но рискованно. Вдруг травма в ноябре? Остаешься ни с чем. Впрочем, главное даже не это. Был бы в „Спартаке“ другой тренер – я уехал бы».
Напомним, что грузинский хавбек также рассказал о драке футболистов «Спартака» в 2011 году.
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