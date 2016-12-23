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Эбуэ: «Моя семья удержала меня от самоубийства»

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Эбуэ Эммануэль
Сегодня, 02:57 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Экс-защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ признался, что был на грани самоубийства, однако семья смогла удержать игрока от рокового шага:

«Бывали дни, когда я просто не мог встать с постели. Однажды я решил, что покончу с собой, но меня поддержала и спасла моя семья. Это ей я благодарен за то, что до сих пор жив. Если бы я был один, даже не знаю, что бы сделал.

Когда Коло Туре отбывал дисквалификацию в 2011 году, я находился с ним в постоянном контакте. Знаю, что у него были некоторые проблемы в „Селтике“, так что я понимаю, почему он не связывался со мной в моей ситуации. Не собираюсь говорить ничего плохого. Думаю, все знают мою проблему и в один прекрасный день мои бывшие партнёры мне позвонят. Хотя, конечно, я разочарован. Думал, что наша дружба была крепче».

Напомним, что 33-летний ивуариец на данный момент отстранен от футбола за долги перед своим агентом Себастьеном Бойсю.

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