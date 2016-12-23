Кучук: «У Ганчаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель – Гинер»
Сегодня, 03:29 | Источник: Pressball.by | Редакция: Павел Молочный
Известный белорусский специалист Леонид Кучук полагает, что его коллегу Виктора Ганчаренко ждет успех в ЦСКА:
«У нас нормальные отношения с Ганчаренко. Недавно встретил Виктора, он ехал подписывать контракт с ЦСКА. Хорошо поговорили. Получится ли у него в ЦСКА? Думаю, да. Он хорошо знает структуру, структура хорошо знает его. И, конечно, у него очень сильный руководитель. Евгений Гинер. Это все к тому же вопросу: от менеджмента тоже крайне много зависит. И здесь у Ганчаренко будет большая помощь. И однозначно Виктор внесет что-то свое, улучшит игру ЦСКА».
Также Кучук рассказал, что очень болезненно воспринял третье место «Локомотива» в РФПЛ в сезоне 2013/14.
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