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15-летний игрок «Дженоа» повторил рекорд Серии A 1937 года

Матч: ТориноТорино1 : 0ДженоаДженоа
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 03:46 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Дженоа» Пьетро Пеллегри стал самым молодым игроком за 79 лет, сыгравшим в матче чемпионата Италии.

Пеллегри в матче 18-го тура Серии A с "Торино (0:1) впервые вышел на поле в составе первой команды «Дженоа», заменив на 88 минуте Томаса Ринкона, в возрасте 15 лет 280 дней. 2 мая 1937 года игрок «Ромы» Амадео Амадеи также провел свой первый  матч в Серии A в возрасте 15 лет.

Напомним, что нападающий «Лестер Сити» Ислам Слимани повторил рекорд экс-игрока «Арсенала» Андрея Аршавина, сделав 2 голевых паса в первые 5 минут матча АПЛ.

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