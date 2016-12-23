15-летний игрок «Дженоа» повторил рекорд Серии A 1937 года

Нападающий «Дженоа» Пьетро Пеллегри стал самым молодым игроком за 79 лет, сыгравшим в матче чемпионата Италии.

Пеллегри в матче 18-го тура Серии A с "Торино (0:1) впервые вышел на поле в составе первой команды «Дженоа», заменив на 88 минуте Томаса Ринкона, в возрасте 15 лет 280 дней. 2 мая 1937 года игрок «Ромы» Амадео Амадеи также провел свой первый матч в Серии A в возрасте 15 лет.

RECORD: Genoa's Pietro Pellegri (15-280) equal #SerieA record of youngest player - Amedeo Amadei (Roma), 2 May 1937. — Gracenote Live (@GracenoteLive) 22 декабря 2016 г.

Напомним, что нападающий «Лестер Сити» Ислам Слимани повторил рекорд экс-игрока «Арсенала» Андрея Аршавина, сделав 2 голевых паса в первые 5 минут матча АПЛ.