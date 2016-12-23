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Экс-защитник «Интера» Жонатан стал игроком «Атлетико Паранаэнсе»

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2016, Заграница: трансферы, Флуминенсе, Атлетико П, Интер
Сегодня, 04:07 | Источник: ФК "Атлетико Паранаэнсе" | Фото: Твиттер ФК "Атлетико Паранаэнсе" | Редакция: Павел Молочный

Бразильский защитник Жонатан, в течение 4 лет выступавший за миланский «Интер», перешел из «Флуминенсе» в «Атлетико Паранаэнсе».

Сообщается, что 30-летний футболист подписал контракт с новым клубом сроком на один год.

Напомним, что недавно состав «Атлетико» пополнил еще один известный бразильский футболист Графите.

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