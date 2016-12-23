Экс-защитник «Интера» Жонатан стал игроком «Атлетико Паранаэнсе»

Бразильский защитник Жонатан, в течение 4 лет выступавший за миланский «Интер», перешел из «Флуминенсе» в «Атлетико Паранаэнсе».

Сообщается, что 30-летний футболист подписал контракт с новым клубом сроком на один год.

Lateral-direito Jonathan reforça o Furacão na temporada 2017 - 👉 https://t.co/uT0eWkiQDg. Jogador tem no currículo disputa de 4 Libertadores pic.twitter.com/IHni8Pks70 — Atlético Paranaense (@atleticopr) 22 декабря 2016 г.

Напомним, что недавно состав «Атлетико» пополнил еще один известный бразильский футболист Графите.