Метшин: «Мы сделали все, чтобы „Рубин“ выстрелил в этом сезоне»
Сегодня, 04:21 | Источник: prokazan.ru | Редакция: Павел Молочный
Президент «Рубина» Ильсур Метшин подвел итоги первой части сезона для казанской команды:
«Из вопросов, которые не получилось решить в уходящем году, для меня на первом месте „Рубин“, потому что мы привыкли брать и системно решать вопрос. Мы все сделали для того, чтобы „Рубин“ „выстрелил“ уже в этом сезоне, но так хотелось бы мне. Но, никто не спит. Ни „Зенит“, ни „ЦСКА“, ни „Краснодар“, ни другие клубы, которые сейчас находятся в первой шестерке. Мы потерпели очень обидное поражение от „Арсенала“ и сейчас на девятом месте, так могли бы быть на шестом».
Напомним, недавно сообщалось, что состав «Рубина» в январе пополнят два игрока «Анжи».
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