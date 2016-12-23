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Метшин: «Мы сделали все, чтобы „Рубин“ выстрелил в этом сезоне»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Рубин
Сегодня, 04:21 | Источник: prokazan.ru | Редакция: Павел Молочный

Президент «Рубина» Ильсур Метшин подвел итоги первой части сезона для казанской команды:

«Из вопросов, которые не получилось решить в уходящем году, для меня на первом месте „Рубин“, потому что мы привыкли брать и системно решать вопрос. Мы все сделали для того, чтобы „Рубин“ „выстрелил“ уже в этом сезоне, но так хотелось бы мне. Но, никто не спит. Ни „Зенит“, ни „ЦСКА“, ни „Краснодар“, ни другие клубы, которые сейчас находятся в первой шестерке. Мы потерпели очень обидное поражение от „Арсенала“ и сейчас на девятом месте, так могли бы быть на шестом».

Напомним, недавно сообщалось, что состав «Рубина» в январе пополнят два игрока «Анжи».

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