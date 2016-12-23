«Челси» заинтересован в двух игроках «Монако»

Защитник Джибриль Сидибе и хавбек Тьему Бакайоко, выступающие за «Монако», попали в сферу интересов «Челси».

По информации источника, их переход в лондонский клуб станет более вероятен, после того как «Челси» продаст своего полузащитника Оскара в «Шанхай СИПГ» за 60 млн фунтов.

Напомним, что 24-летним французом Сидибе также интересуется «Барселона».