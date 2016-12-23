«Челси» заинтересован в двух игроках «Монако»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Монако, Сидибе Джибриль, Бакайоко Тьему
Сегодня, 04:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник Джибриль Сидибе и хавбек Тьему Бакайоко, выступающие за «Монако», попали в сферу интересов «Челси».
По информации источника, их переход в лондонский клуб станет более вероятен, после того как «Челси» продаст своего полузащитника Оскара в «Шанхай СИПГ» за 60 млн фунтов.
Напомним, что 24-летним французом Сидибе также интересуется «Барселона».
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