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«Челси» заинтересован в двух игроках «Монако»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Монако, Сидибе Джибриль, Бакайоко Тьему
Сегодня, 04:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник Джибриль Сидибе и хавбек Тьему Бакайоко, выступающие за «Монако», попали в сферу интересов «Челси».

По информации источника, их переход в лондонский клуб станет более вероятен, после того как «Челси» продаст своего полузащитника Оскара в «Шанхай СИПГ» за 60 млн фунтов.

Напомним, что 24-летним французом Сидибе также интересуется «Барселона».

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