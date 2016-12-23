Топрак летом сменит «Байер» на «Боруссию» Д, сумма трансфера – 12 млн евро
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Байер, Топрак Омер
Сегодня, 04:55 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный
Защитник леверкузенского «Байера» Омер Топрак летом следующего года перейдет в дортмундскую «Боруссию».
Источник сообщает, что клубы уже согласовали трансфер 27-летнего игрока и сошлись на сумме 12 млн евро.
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