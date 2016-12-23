Рейтинг@Mail.ru

Насри: «Если вы немного разбираетесь в футболе, то знаете, что „Севилья“ вернула в топ многих игроков»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Севилья, Манчестер Сити, Насри Самир
Сегодня, 05:17 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри рассказал, как чувствует себя в аренде в «Севилье»:

«В моем последнем сезоне у меня было много травм, и я хотел начать что-то новое. Я начал контактировать с другими клубами, но когда я услышал о „Севилье“, то понял, что приеду сюда. Если вы немного разбираетесь в футболе, то знаете, что „Севилья“ многих игроков вернула обратно на вершину.

Я спрашивал о клубе и о городе Хесуса Наваса, Давида Сильву и Нолито, и они сказали, что там все хорошо. Здесь хорошая еда, очень красивые девушки... Я разговаривал с Гвардиолой, и он сказал мне, что тут работает отличный тренер Хуанма Лильо (прим. – ассистент тренера „Севильи“). Это все, что мне нужно было знать. Это было прекрасно для меня».

Напомним, Насри может остаться в «Севилье» и после окончания срока аренды, если испанский клуб заплатит за него 21 млн фунтов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 06:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
02:57 Эбуэ: «Моя семья удержала меня от самоубийства» 3
01:19 Де Брюйне: «Думаю, Гвардиолу раздражает то, что в Англии многие играют в длинный пас против „Манчестер Сити“» 4
00:03 Видео Халк готовится к сезону, бегая с мешком 24
Вчера
06:07 Алькасер: «Забить в футболке „Барселоны“ на „Камп Ноу“ – это что-то особенное» 12
02:31 Алькантара: «Победа над „Лейпцигом“ это не только три очка» 2
01:31 Икарди: «„Интер“ добился большого прогресса» 2
21 декабря 2016
23:06 Феллаини останется в МЮ 5
22:53 Райола: «Клубы АПЛ интересуются Балотелли» 7
Александр Чистяков
Бессменно лучшие в своих странах
Алаба в шестой раз подряд назван лучшим в Австрии, Мхитарян в седьмой раз стал футболистом года Армении. «Соккер.ру» говорит о национальных доминаторах Европы.
Комментариев: 16
15:15 Мхитарян в седьмой раз стал лучшим игроком Армении 13
все материалы по этой теме
Турниры