Насри: «Если вы немного разбираетесь в футболе, то знаете, что „Севилья“ вернула в топ многих игроков»

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри рассказал, как чувствует себя в аренде в «Севилье»:

«В моем последнем сезоне у меня было много травм, и я хотел начать что-то новое. Я начал контактировать с другими клубами, но когда я услышал о „Севилье“, то понял, что приеду сюда. Если вы немного разбираетесь в футболе, то знаете, что „Севилья“ многих игроков вернула обратно на вершину.

Я спрашивал о клубе и о городе Хесуса Наваса, Давида Сильву и Нолито, и они сказали, что там все хорошо. Здесь хорошая еда, очень красивые девушки... Я разговаривал с Гвардиолой, и он сказал мне, что тут работает отличный тренер Хуанма Лильо (прим. – ассистент тренера „Севильи“). Это все, что мне нужно было знать. Это было прекрасно для меня».

Напомним, Насри может остаться в «Севилье» и после окончания срока аренды, если испанский клуб заплатит за него 21 млн фунтов.