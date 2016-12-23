Джано: «С Дзюбой скучно не бывает»

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой, вместе с которым они играли за красно-белых и завоевали Кубок России в составе «Ростова»:

«Уговорил ли меня Дзюба на переход в „Ростов“? Не совсем так. Но решающим аргументом стал его переход. Пошел к Карпину: „Можно и я в „Ростов“ поеду?“ – „Да пожалуйста. Сам хотел предложить тебе какую-нибудь аренду. В этом году в „Спартаке“ шансов будет мало“. Сезон получился удачный – и для „Ростова“, и для нас с Дзюбой. С Артёмом скучно не бывает. В команде должен быть человек, который шуткой умеет разрядить обстановку, создать настроение. Но меня Дзюба не юмором поражал. Как он все успевает?! На сборы привозил толстые книжки чуть ли не с меня ростом. Проглатывал за две недели, еще рубился со мной на компьютере в FIFA, а с ребятами – в карты».

Также хавбек «Спартака» признался, что в этом году им интересовались несколько европейских клубов.