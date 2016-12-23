Источник: «„Спартак“ нацелился на Бенатиа и Баштуша»

Московский «Спартак» рассматривает три кандидатуры на роль нового центрального защитника.

Основные кандидаты – 29-летний игрок «Ювентуса» Мехди Бенатиа и бывший защитник «Ростова» Баштуш, ныне выступающий за "Лацио.

Если «Спартак» не сможет договориться о переходе этих футболистов, то попытается приобрести 27-летнего игрока обороны сборной России и «Терека» Андрея Семёнова.

Также источник сообщает, что московский клуб намерен выкупить у «Лацио» контракт защитника Маурисио, который выступает за красно-белых на правах аренды.

Напомним, что «Спартак» в скором времени должен оформить переход нападающего «Милана» Луиса Адриано.