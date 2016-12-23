Источник: «„Спартак“ нацелился на Бенатиа и Баштуша»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Ювентус, Лацио, Баштуш, Бенатиа Мехди, Семёнов Андрей, Маурисио
Сегодня, 05:50 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный
Московский «Спартак» рассматривает три кандидатуры на роль нового центрального защитника.
Основные кандидаты – 29-летний игрок «Ювентуса» Мехди Бенатиа и бывший защитник «Ростова» Баштуш, ныне выступающий за "Лацио.
Если «Спартак» не сможет договориться о переходе этих футболистов, то попытается приобрести 27-летнего игрока обороны сборной России и «Терека» Андрея Семёнова.
Также источник сообщает, что московский клуб намерен выкупить у «Лацио» контракт защитника Маурисио, который выступает за красно-белых на правах аренды.
Напомним, что «Спартак» в скором времени должен оформить переход нападающего «Милана» Луиса Адриано.
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Сколько сплетен разъедает, словно моль!
Ходят слухи, будто все подорожает, абсолютно,
А особенно – поваренная соль.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.."
Или попроси дикого или литейного,они подскажут)))