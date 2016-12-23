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«Ювентус» рассматривает Ракитича и Крооса в качестве усиления

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Кроос Тони, Ракитич Иван, Верратти Марко
Сегодня, 06:16 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Туринский «Ювентус» серьезно настроен укрепить свою линию полузащиты.

Как сообщает источник, если «Старой синьоре» не удастся договориться с ПСЖ о трансфере Марко Верратти, то клуб переключится на двух хавбеков из топ-клубов Испании – Ивана Ракитича из «Барселоны» и Тони Крооса из мадридского «Реала».

Напомним, что туринцы до сих пор ведут переговоры о трансфере полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

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