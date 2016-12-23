«Ювентус» рассматривает Ракитича и Крооса в качестве усиления

Туринский «Ювентус» серьезно настроен укрепить свою линию полузащиты.

Как сообщает источник, если «Старой синьоре» не удастся договориться с ПСЖ о трансфере Марко Верратти, то клуб переключится на двух хавбеков из топ-клубов Испании – Ивана Ракитича из «Барселоны» и Тони Крооса из мадридского «Реала».

Напомним, что туринцы до сих пор ведут переговоры о трансфере полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.