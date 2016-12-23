Газзаев включил Глушакова и Промеса в символическую сборную года в РФПЛ
Сегодня, 06:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Известный российский тренер Валерий Газзаев составил свою символическую сборную РФПЛ по итогам 2016 года:
«В воротах – Акинфеев. В защите – Фернандес, Василий Березуцкий, Игнашевич, Кришито. В полузащите – справа Промес, в центре – Глушаков и Жулиано, слева – Жирков. В атаке – Смолов и Азмун».
Напомним, Газзаев также отметил, что в нынешнем положении «Спартака» в турнирной таблице есть заслуга бывшего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева.
Другие материалы по теме:
08:41 Широков: «Слуцкому не нужно было менять тактику, приносившую успех сборной в отборочных матчах Евро-2016» 8
02:30 Газзаев: «Заслуга Карреры велика, но именно Аленичев создал эту команду и подготовил ее к чемпионату» 9
Вчера
Или войдите через
учитывая тренерскую работу Валерия Газзаева, можно не сомневаться в его видение
Пол конюшни назвал)))
Не удивительно)!!