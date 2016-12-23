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Газзаев включил Глушакова и Промеса в символическую сборную года в РФПЛ

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Газзаев Валерий
Сегодня, 06:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Известный российский тренер Валерий Газзаев составил свою символическую сборную РФПЛ по итогам 2016 года:

«В воротах – Акинфеев. В защите – Фернандес, Василий Березуцкий, Игнашевич, Кришито. В полузащите – справа Промес, в центре – Глушаков и Жулиано, слева – Жирков. В атаке – Смолов и Азмун».

Напомним, Газзаев также отметил, что в нынешнем положении «Спартака» в турнирной таблице есть заслуга бывшего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева.

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