Газзаев включил Глушакова и Промеса в символическую сборную года в РФПЛ

Известный российский тренер Валерий Газзаев составил свою символическую сборную РФПЛ по итогам 2016 года:

«В воротах – Акинфеев. В защите – Фернандес, Василий Березуцкий, Игнашевич, Кришито. В полузащите – справа Промес, в центре – Глушаков и Жулиано, слева – Жирков. В атаке – Смолов и Азмун».

Напомним, Газзаев также отметил, что в нынешнем положении «Спартака» в турнирной таблице есть заслуга бывшего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева.