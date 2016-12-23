Симеоне: «Мне нелегко будет найти команду лучше „Атлетико“»
Сегодня, 06:49 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что не собирается покидать клуб:
«Когда пройдут годы и статистика будет говорить о том, что „Барселона“ и „Реал“ постоянно выигрывают Примеру, то станет ясно, что почти невозможно бороться с ними. Было бы отлично, если бы этот сезон мы вновь завершили в борьбе за титул чемпиона страны.
Что же касается моего будущего, то мне будет нелегко найти команду лучше „Атлетико“. Почему бы мне не остаться в клубе, где меня любят и где я нашёл своё место в мире?»
Напомним, в услугах аргентинского специалиста заинтересован миланский «Интер». Сам Симеоне подтвердил слухи о том, что собирается однажды возглавить «Интернационале».
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