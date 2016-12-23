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Бакка зимой может оказаться в «Вест Хэме»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Милан, Бакка Карлос, Билич Славен
Сегодня, 07:16 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич подтвердил интерес «молотобойцев» к форварду «Милана» Карлосу Бакке, за которого летом предлагали 26 млн фунтов:

«Интересуемся ли мы Баккой? Возможно. Он являлся нашей главной целью этим летом. Это было в газетах и это правда. Но потом сделка не состоялась по нескольким причинам, и он решил остаться в „Милане“. Он до сих пор там. Он много не играет, что является проблемой. Нам нужен игрок с соответствующей подготовкой. Это Премьер-Лига. Здесь всегда существует риск – даже для тех футболистов, которые играют беспрерывно».

Напомним, что в услугах колумбийского форварда также был заинтересован другой лондонский клуб – «Арсенал».

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