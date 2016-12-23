Бакка зимой может оказаться в «Вест Хэме»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Милан, Бакка Карлос, Билич Славен
Сегодня, 07:16 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич подтвердил интерес «молотобойцев» к форварду «Милана» Карлосу Бакке, за которого летом предлагали 26 млн фунтов:
«Интересуемся ли мы Баккой? Возможно. Он являлся нашей главной целью этим летом. Это было в газетах и это правда. Но потом сделка не состоялась по нескольким причинам, и он решил остаться в „Милане“. Он до сих пор там. Он много не играет, что является проблемой. Нам нужен игрок с соответствующей подготовкой. Это Премьер-Лига. Здесь всегда существует риск – даже для тех футболистов, которые играют беспрерывно».
Напомним, что в услугах колумбийского форварда также был заинтересован другой лондонский клуб – «Арсенал».
Другие материалы по теме:
04:42 Слухи «Челси» заинтересован в двух игроках «Монако» 1
03:15 Слухи «Вест Хэм» предложит за Дефо 6 млн фунтов 3
01:37 Слухи «Лестер» предложил «Сассуоло» 8 млн евро за Ачерби 1
Вчера
19:24 Слухи «Лас-Пальмас» близок к приобретению Хесе 7
Или войдите через
Да и плюс продать его за 25-30 мультов)!!!