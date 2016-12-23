Бакка зимой может оказаться в «Вест Хэме»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич подтвердил интерес «молотобойцев» к форварду «Милана» Карлосу Бакке, за которого летом предлагали 26 млн фунтов:

«Интересуемся ли мы Баккой? Возможно. Он являлся нашей главной целью этим летом. Это было в газетах и это правда. Но потом сделка не состоялась по нескольким причинам, и он решил остаться в „Милане“. Он до сих пор там. Он много не играет, что является проблемой. Нам нужен игрок с соответствующей подготовкой. Это Премьер-Лига. Здесь всегда существует риск – даже для тех футболистов, которые играют беспрерывно».

Напомним, что в услугах колумбийского форварда также был заинтересован другой лондонский клуб – «Арсенал».