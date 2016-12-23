Коби Брайант: «Месси или Роналду? Выбор зависит от тактики»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Барселона, Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 07:34 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Легендарный баскетболист Коби Брайант попробовал сравнить нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси:
«Месси или Роналду? Очень сложно определить, кто из них лучше. Это зависит от того, какой футбол ты исповедуешь. Если ты играешь в „тики-таку“, то лучше иметь в своём распоряжении Месси. Если же играешь в агрессивный футбол, то здесь больше подходит Роналду».
Напомним, известный российский комментатор Василий Уткин недавно тоже провел параллель между футболистами, назвав Роналду киборгом, а Месси – кривоногим коротышкой.
Другие материалы по теме:
Вчера
21:17 Бывший тренер «Реала»: «У „Барселоны“ есть идентичность, а „сливочные“ просто стараются скупить звёзд» 187
Или войдите через