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Коби Брайант: «Месси или Роналду? Выбор зависит от тактики»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Барселона, Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 07:34 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Легендарный баскетболист Коби Брайант попробовал сравнить нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси:

«Месси или Роналду? Очень сложно определить, кто из них лучше. Это зависит от того, какой футбол ты исповедуешь. Если ты играешь в „тики-таку“, то лучше иметь в своём распоряжении Месси. Если же играешь в агрессивный футбол, то здесь больше подходит Роналду».

Напомним, известный российский комментатор Василий Уткин недавно тоже провел параллель между футболистами, назвав Роналду киборгом, а Месси – кривоногим коротышкой.

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