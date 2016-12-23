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Джано: «При Карпине, если не получилось отдать или забить – на лавку. Я плакал после этих матчей!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Джано, Карпин Валерий
Сегодня, 07:55 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал о том, каково было играть под руководством бывшего наставника красно-белых Валерия Карпина:

«При Карпине, если вышел, обязательно надо отдать либо забить. Не получилось – на лавку. Я плакал после этих матчей!

Часто бывало: идет тренировка. Я хорошо работаю. Сильнее футболиста, с которым конкурирую. Но знаю – на матч не выпустят. И психологически умираю! Играет тот, кого вчера купили. Кто в „Спартаке“ давно или свой воспитанник – сидит. Раньше, если тур в субботу, состав можно было назвать уже в понедельник. Это было почти при всех. Зато Каррера все решает на предыгровой тренировке. Ты в порядке – будешь в основе.

Чего не хватает Карпину, как тренеру? Не мне судить Карпина. Он лучше знает, чего не хватает, какие ошибки допустил. Если после „Спартака“ в двух клубах работал – и нигде не дал результата. Соглашусь с Андреем Тихоновым, что при Карпине в команде была очень нервная атмосфера. За лишний вес наказывать нужно. Но за триста граммов снимать 300 долларов – перебор. Что такое триста граммов? Полтора стакана воды. Я после этого мяч не могу остановить, что ли?

Било ли по коллективу разное отношение Карпина к легионерам и своим? Разумеется. Сейчас мы, легионеры и русские, одно целое. Такого никогда на моей памяти не было. Заслуга Карреры – не наша! Коллектив создает тренер. Как будет на иностранца орать и как на русского, например. Отсюда все начинается».

Также Джано поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.

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