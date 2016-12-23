Джано: «При Карпине, если не получилось отдать или забить – на лавку. Я плакал после этих матчей!»
Полузащитник «Спартака» Джано рассказал о том, каково было играть под руководством бывшего наставника красно-белых Валерия Карпина:
«При Карпине, если вышел, обязательно надо отдать либо забить. Не получилось – на лавку. Я плакал после этих матчей!
Часто бывало: идет тренировка. Я хорошо работаю. Сильнее футболиста, с которым конкурирую. Но знаю – на матч не выпустят. И психологически умираю! Играет тот, кого вчера купили. Кто в „Спартаке“ давно или свой воспитанник – сидит. Раньше, если тур в субботу, состав можно было назвать уже в понедельник. Это было почти при всех. Зато Каррера все решает на предыгровой тренировке. Ты в порядке – будешь в основе.
Чего не хватает Карпину, как тренеру? Не мне судить Карпина. Он лучше знает, чего не хватает, какие ошибки допустил. Если после „Спартака“ в двух клубах работал – и нигде не дал результата. Соглашусь с Андреем Тихоновым, что при Карпине в команде была очень нервная атмосфера. За лишний вес наказывать нужно. Но за триста граммов снимать 300 долларов – перебор. Что такое триста граммов? Полтора стакана воды. Я после этого мяч не могу остановить, что ли?
Било ли по коллективу разное отношение Карпина к легионерам и своим? Разумеется. Сейчас мы, легионеры и русские, одно целое. Такого никогда на моей памяти не было. Заслуга Карреры – не наша! Коллектив создает тренер. Как будет на иностранца орать и как на русского, например. Отсюда все начинается».
Также Джано поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.
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Карпин это человек с высокой самодисциплиной и работоспособностью
без которых он не достиг того, чего достиг во всем (долго перечислять)
Ты, дорогой Джано, просто промокашка и, повсей видимости, такой же
болтун как и Дзюба
Правильно говорят "не трогай г***,тогда оно вонять не будет"
1. Смотрим коммент где я якобы предъявил претензии:
-AmG1991
Сегодня 14:13
Ожидается нашествие немытых,плохо пахнущих персонажей в светло-синих цветах,а также поников)
Итак,первым стал бездомный piercman)
Если тебе так трудно понять,то объясняю популярно:это троллинг фанатов других клубов и проектов,можно даже назвать провокацией,на которую ты успешно среагировал!
2. Троллинг он на то и троллинг,что может и не иметь смысла,но в то же время задевает таких как ты)
3. Ахах потуги зенитовского фанатика пытающегося доказать сфантазированный бред,просто смешат меня😅😅😅
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Но тут же спартаковцы.
Карпин принял у Черчесова Спартак, который при Черчесове привык подолгу возглавлять турнирную таблицу. А оставил Карпин Спартак уже обычным середняком, для которого и второе место -- диковинная удача. Ведь опередили вы тогда ЦСКА лишь потому, что ЦСКА был разочарован тем, что выбыл из чемпионской гонки -- и резко снизил обороты в последних турах. Так бы не видать вам второго места, как своих ушей.
2). Твои претензии ты предъявляешь в форме жалкого нытья. Они бессодержательны и не имеют смысла.
3). Нытьё спартача на ветке, обсуждающей плач другого спартача -- это нытьё в квадрате.
Что не ясно?
Высказывание нытика Джано-это высказывание нытика Джано,и не надо приплетать сюда болельщиков!
А налеты коней и зенитовских фанатиков происходят на любой ветке Спартака!И если бы действительно была претензия,то я бы её предъявил.Так что акелла промахнулся!
Ну что я так понимаю что сам "ФК Зенит всея Руси [Бры]" включает заднюю передачу?)
Это называется нытьём. Нытьё -- это когда кто-то слабохарактерный заунывно предъявляет необоснованные претензии к чему-то, на что нормально он, этот нытик, ответить не способен.
Вам ясно, почему высказывания нытика я называю нытьём? Всем, кроме спартачей, это абсолютно ясно. И если бы вы развивались -- то и для вас это тоже стало бы очевидным.
Метода дурная у Валеры Карпина ( вспомнил бы себя когда мяч срезался или... ещё что-то )
Мы находимся на ветке ноющего Джано.
Ты принялся ныть, что люди пришли посмеяться над ноющим Джано.
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Ищем коммент,где я "принялся ныть"...и что находим?а ничего!У тебя нет аргументов,вот и начинается фантазирование😅
Единственное на что хватило ума,так вырвать слово из заголовка статьи😅😅😅
Логика зенитовца просто взрывает мозг😅😅😅
Ныть? это плод твоих фантазий.😅
Ответ
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Читаем название текущей статьи. "Джано: «Я плакал после этих матчей!»
Слово ПЛАКАЛ вам отчётливо видно, нет?
Если я говорю, что вы, спартачи, НОЕТЕ -- значит, я имею для этого основания и способен подтвердить свои слова -- соответствующими ссылками.
Это называется: мужская логика. Тебе не понять, в общем. Ты же спартач.
Ныть? это плод твоих фантазий.😅
Ахах ты уже имена клубам раздаешь?
По твоей логике если Спартак-нытьё,то зенит фанат Спартака?😅
Освежу твою память. Ветка про Плаческу была и я уже высказался. Так что не бомби попусту.
А это ж спартаковец Джано. Который даже не набрался мужества жить под той фамилией, что досталась от его рода, от его предков.
Нет. Стиль Джано -- это перетерпеть, промолчать, подождать год-другой -- и лишь потом страдальческим тоном поведать, как же тяжко ему живётся, звезде такой.
Это называется: Спартаковский характер.
Ты принялся ныть, что люди пришли посмеяться над ноющим Джано.
Нытьё -- это ваше всё. Это второе имя Спартака.
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А вот будет ветка про Луческу -- приходи и выскажись. Стрелочник краснобелый.
Нытьё - это ваше😅 Плаческу не даст соврать)