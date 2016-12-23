Спаллетти: «После поражения от „Ювентуса“ „Рому“ поспешили списать в утиль»
Сегодня, 08:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 18-го тура Серии А против «Кьево» (3:1):
«Это была полностью заслуженная победа, ведь команда играла на предельных скоростях с первой минуты матча.
Должен поблагодарить игроков, потому что они были настроены на победу и показали, как сильно они хотели увезти домой 3 очка.
Для нас определяющим элементом становится характер, ведь когда дела идут не лучшим образом, он помогает выжать из ситуации больше.
Люди посчитали, что после 1 поражения нас можно списать в утиль, но давайте не будем забывать о том, что „Ювентус“ устанавливает рекорды и побеждает в Серии А уже 5 лет подряд. Мы хотим приблизиться к ним».
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