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Спаллетти: «После поражения от „Ювентуса“ „Рому“ поспешили списать в утиль»

Матч: РомаРома3 : 1КьевоКьево
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Спаллетти Лучано
Сегодня, 08:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 18-го тура Серии А против «Кьево» (3:1):

«Это была полностью заслуженная победа, ведь команда играла на предельных скоростях с первой минуты матча.

Должен поблагодарить игроков, потому что они были настроены на победу и показали, как сильно они хотели увезти домой 3 очка.

Для нас определяющим элементом становится характер, ведь когда дела идут не лучшим образом, он помогает выжать из ситуации больше.

Люди посчитали, что после 1 поражения нас можно списать в утиль, но давайте не будем забывать о том, что „Ювентус“ устанавливает рекорды и побеждает в Серии А уже 5 лет подряд. Мы хотим приблизиться к ним».

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