Спаллетти: «После поражения от „Ювентуса“ „Рому“ поспешили списать в утиль»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 18-го тура Серии А против «Кьево» (3:1):

«Это была полностью заслуженная победа, ведь команда играла на предельных скоростях с первой минуты матча.

Должен поблагодарить игроков, потому что они были настроены на победу и показали, как сильно они хотели увезти домой 3 очка.

Для нас определяющим элементом становится характер, ведь когда дела идут не лучшим образом, он помогает выжать из ситуации больше.

Люди посчитали, что после 1 поражения нас можно списать в утиль, но давайте не будем забывать о том, что „Ювентус“ устанавливает рекорды и побеждает в Серии А уже 5 лет подряд. Мы хотим приблизиться к ним».