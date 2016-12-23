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Сарри: «„Наполи“ не стоит жаловаться, ведь мы могли и проиграть»

Матч: ФиорентинаФиорентина3 : 3НаполиНаполи
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Сарри Маурицио
Сегодня, 08:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри имел к своим игрокам претензии после матча 18-го тура Серии А против «Фиорентины» (3:3):

«Мы играли хорошо, но, как часто бывает, нам нужно улучшать свой менталитет, иначе мы рискуем недобирать очки там, где заслуживали их.

Жаловаться нам не стоит, ведь мы могли и проиграть, но надеюсь, что команда добавит в психологии и сделает это как можно скорее.

Нам не хватает опыта, но в некоторых фазах игры я хочу видеть от своих подопечных больше намерения и агрессии.

Сегодня команда не показала привычную реализацию, но мы все равно создали 7 или 8 моментов. Нам нужно быстрее перемещать мяч, иначе у нас возникают проблемы».

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