Сарри: «„Наполи“ не стоит жаловаться, ведь мы могли и проиграть»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри имел к своим игрокам претензии после матча 18-го тура Серии А против «Фиорентины» (3:3):

«Мы играли хорошо, но, как часто бывает, нам нужно улучшать свой менталитет, иначе мы рискуем недобирать очки там, где заслуживали их.

Жаловаться нам не стоит, ведь мы могли и проиграть, но надеюсь, что команда добавит в психологии и сделает это как можно скорее.

Нам не хватает опыта, но в некоторых фазах игры я хочу видеть от своих подопечных больше намерения и агрессии.

Сегодня команда не показала привычную реализацию, но мы все равно создали 7 или 8 моментов. Нам нужно быстрее перемещать мяч, иначе у нас возникают проблемы».