Бауса: «Если бы Месси сам выбирал состав на игры сборной, я бы собрал вещи и ушёл»
Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: мнение, Аргентина, Бауса Эдгардо , Месси Лионель
Сегодня, 08:53 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса отрицает, что лидер «альбиселесте» Лионель Месси сам решает, кого вызывать в национальную команду, а также рассказал, каково это - тренировать одного из лучших игроков в истории футбола:
«Если бы Месси сам выбирал состав на игры сборной, я бы собрал вещи и ушел.
Нет игрока, тренировать которого было бы проще, чем Месси. С ним легко работается, ведь он всегда хочет, чтобы команда действовала хорошо».
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