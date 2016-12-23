Бауса: «Если бы Месси сам выбирал состав на игры сборной, я бы собрал вещи и ушёл»

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса отрицает, что лидер «альбиселесте» Лионель Месси сам решает, кого вызывать в национальную команду, а также рассказал, каково это - тренировать одного из лучших игроков в истории футбола:

«Если бы Месси сам выбирал состав на игры сборной, я бы собрал вещи и ушел.

Нет игрока, тренировать которого было бы проще, чем Месси. С ним легко работается, ведь он всегда хочет, чтобы команда действовала хорошо».