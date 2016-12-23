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Бауса: «Если бы Месси сам выбирал состав на игры сборной, я бы собрал вещи и ушёл»

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: мнение, Аргентина, Бауса Эдгардо , Месси Лионель
Сегодня, 08:53 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса отрицает, что лидер «альбиселесте» Лионель Месси сам решает, кого вызывать в национальную команду, а также рассказал, каково это - тренировать одного из лучших игроков в истории футбола:

«Если бы Месси сам выбирал состав на игры сборной, я бы собрал вещи и ушел.

Нет игрока, тренировать которого было бы проще, чем Месси. С ним легко работается, ведь он всегда хочет, чтобы команда действовала хорошо».

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