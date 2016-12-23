Линделеф попрощался с болельщиками «Бенфики» перед переходом в МЮ

Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф, судя по всему, попрощался с болельщиками «орлов» перед своим переходом в «Манчестер Юнайтед».

По информации местных СМИ, швед был последним, кто покинул поле после матча чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Риу Аве» (2:0).

Ожидается, что защитник обойдется МЮ в 45 млн евро.