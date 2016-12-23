Рейтинг@Mail.ru

Кучук может сменить Врбу на посту главного тренера «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Анжи, Кучук Леонид , Врба Павел
Сегодня, 10:04 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, бывший наставник «Локомотива» и «Кубани» Леонид Кучук возглавит «Анжи» в случае отставки действующего главного тренера команды Павла Врбы.

Сообщается, что боссы махачкалинского клуба уже встречались с белорусским специалистом и договорились о возможном сотрудничестве.

Также на пост главного тренера «Анжи» сватали еще одного бывшего наставника «Кубани» Сергея Ташуева.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:28
ответ пользователю Мурад и Наида Хайруллаевы (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:18
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21 декабря 2016
12:05 Спаллетти: «Всегда буду благодарен „Зениту“» 51
11:44 Ринат Билялетдинов: «Желание вернуться в „Локомотив“ есть» 7
11:01 Ташуев: «Из „Анжи“ ко мне не обращались» 2
20 декабря 2016
23:26 Слухи Ташуев может возглавить «Анжи» 9
20:55 Луческу: «За всю карьеру ни разу не блокировал переходы своих игроков в большие клубы» 14
19:46 Источник: «Слуцкий может войти в научно-аналитическую группу „Челси“» 32
19 декабря 2016
09:30 Абрамов: «У Ганчаренко зарплата в пять раз меньше, чем была у Слуцкого» 97
16 декабря 2016
21:10 Ганчаренко: «Не обижаюсь на Уткина за „картофельную душу“» 47
15 декабря 2016
16:55 Слухи Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита» 24
12:31 Президент «Уфы»: «Когда пошёл пресс на Слуцкого, поняли, что Ганчаренко уйдёт» 16
все материалы по этой теме
Турниры