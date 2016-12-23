Кучук может сменить Врбу на посту главного тренера «Анжи»
Сегодня, 10:04 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, бывший наставник «Локомотива» и «Кубани» Леонид Кучук возглавит «Анжи» в случае отставки действующего главного тренера команды Павла Врбы.
Сообщается, что боссы махачкалинского клуба уже встречались с белорусским специалистом и договорились о возможном сотрудничестве.
Также на пост главного тренера «Анжи» сватали еще одного бывшего наставника «Кубани» Сергея Ташуева.
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Кучука и Ташуева.......Пусть летят...подумал пан Павел.а я работать )