Кучук может сменить Врбу на посту главного тренера «Анжи»

По информации источника, бывший наставник «Локомотива» и «Кубани» Леонид Кучук возглавит «Анжи» в случае отставки действующего главного тренера команды Павла Врбы.

Сообщается, что боссы махачкалинского клуба уже встречались с белорусским специалистом и договорились о возможном сотрудничестве.

Также на пост главного тренера «Анжи» сватали еще одного бывшего наставника «Кубани» Сергея Ташуева.