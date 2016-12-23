Неймар: «Мы все надеемся, что Месси останется в „Барселоне“»
Сегодня, 10:14 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Барселоны» Неймар выразил надежду на то, что его одноклубник Лионель Месси продлит контракт с «сине-гранатовыми»:
«Мы все надеемся, что Месси останется с нами в „Барселоне“. Ожидаю, что вскоре он продлит контракт с клубом.
Что касается меня, то я доволен тем, как складывается для меня нынешний сезон, пусть я и нечасто забиваю.
Голы придут. Я очень рад тому, что отдаю много результативных передач, хочу помогать команде всеми возможными способами».
Ранее сообщалось, что Месси готов перейти в один из китайских клубов, если «Барселона» не удовлетворит его финансовые аппетиты.
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Лучший футболист 21 века в лучшем клубе 21 века, это вполне естественно.
Лучший футболист 21 века в лучшем клубе 21 века, это вполне естественно.
На тебя обсольтно нас ,,,!
Ей ничего искать не нужно.
Только зачем постить об этом
пускай хоть в казахстане или узбекистане играет!!!!
Рано ему еще доигрывать.
Лучший футболист 21 века в лучшем клубе 21 века, это вполне естественно.