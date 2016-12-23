Неймар: «Мы все надеемся, что Месси останется в „Барселоне“»

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил надежду на то, что его одноклубник Лионель Месси продлит контракт с «сине-гранатовыми»:

«Мы все надеемся, что Месси останется с нами в „Барселоне“. Ожидаю, что вскоре он продлит контракт с клубом.

Что касается меня, то я доволен тем, как складывается для меня нынешний сезон, пусть я и нечасто забиваю.

Голы придут. Я очень рад тому, что отдаю много результативных передач, хочу помогать команде всеми возможными способами».​

Ранее сообщалось, что Месси готов перейти в один из китайских клубов, если «Барселона» не удовлетворит его финансовые аппетиты.