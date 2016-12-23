Газзаев: «„Зенит“ и ЦСКА не потеряли шансы на чемпионство»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, ЦСКА, Газзаев Валерий
Сегодня, 10:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев полагает, что «Зенит» и ЦСКА сохраняют шансы обогнать лидирующий «Спартак» в итоговой турнирной таблице первенства РФПЛ:
«Считаю, что в золотой гонке еще ничего не ясно. „Спартак“ заслуженно лидирует, но „Зенит“ и ЦСКА не потеряли шансы на чемпионство. Мы видим, насколько активно клуб из Петербурга работает на трансферном рынке этой зимой. Еще одна сильная сторона „Зенита“ – Мирча Луческу, очень опытный специалист».
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Побеждать в равной борьбе любительский Дандолк-это конечно заявка на полуфинал ЛЧ,но не то чтобы сильно громкая)
2.Спартак
3. Краснодар.
Всё уже согласовано и одобрено ВВП.
Вот так вот лазил дзюба по шкафу халка
p.s. в ЛЕ их ждет очередной АЕК))
Не ровня ты мне, что бы с тобой общаться!
https://www.youtube.com/watch?v=4o0ZV0ppVZA
Ушел во двор в квадрата играть(если умеет)!!!!
А вот между зенитом и спамом даже выбирать не хочется - одна фигня...