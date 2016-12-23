Газзаев: «„Зенит“ и ЦСКА не потеряли шансы на чемпионство»

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев полагает, что «Зенит» и ЦСКА сохраняют шансы обогнать лидирующий «Спартак» в итоговой турнирной таблице первенства РФПЛ:

«Считаю, что в золотой гонке еще ничего не ясно. „Спартак“ заслуженно лидирует, но „Зенит“ и ЦСКА не потеряли шансы на чемпионство. Мы видим, насколько активно клуб из Петербурга работает на трансферном рынке этой зимой. Еще одна сильная сторона „Зенита“ – Мирча Луческу, очень опытный специалист».