Президент ПСЖ: «Эмери - один из лучших тренеров в Европе, я полностью ему доверяю»
Сегодня, 10:50 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи выразил поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери, под руководством которого парижане показывают не самые убедительные результаты:
«Я всегда говорил, что полностью доверяю Унаи Эмери.
Это один из лучших тренеров в Европе, он остался бы у руля команды даже в случае поражения от „Лорьяна“.
Команда переживает кризис? Это слишком громкое слово, которое люди используют, не зная его значения. Вся проблема в мотивации».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
А ТРЕНЕР ОН ТАК СЕБЕ !
БУГАГАГАГАГА