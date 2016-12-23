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Президент ПСЖ: «Эмери - один из лучших тренеров в Европе, я полностью ему доверяю»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Эмери Унаи
Сегодня, 10:50 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи выразил поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери, под руководством которого парижане показывают не самые убедительные результаты:

«Я всегда говорил, что полностью доверяю Унаи Эмери.

Это один из лучших тренеров в Европе, он остался бы у руля команды даже в случае поражения от „Лорьяна“.

Команда переживает кризис? Это слишком громкое слово, которое люди используют, не зная его значения. Вся проблема в мотивации».

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