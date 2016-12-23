Президент ПСЖ: «Эмери - один из лучших тренеров в Европе, я полностью ему доверяю»

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи выразил поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери, под руководством которого парижане показывают не самые убедительные результаты:

«Я всегда говорил, что полностью доверяю Унаи Эмери.

Это один из лучших тренеров в Европе, он остался бы у руля команды даже в случае поражения от „Лорьяна“.

Команда переживает кризис? Это слишком громкое слово, которое люди используют, не зная его значения. Вся проблема в мотивации».