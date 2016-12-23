К Мундиалю-2018 в Калининграде появятся остановки в виде футбольных мячей

Председатель комитета архитектуры и строительства Калининграда Артур Крупин рассказал, что накануне чемпионата мира-2018 в городе установят остановки общественного транспорта в виде футбольных мячей:

«Первая такая остановка уже установлена на Советском проспекте у магазина спорттоваров за счет его владельцев.

На остановочных пунктах предусмотрены электронные табло, которые в первую очередь будут решать транспортные вопросы. Там будет указано наименование маршрута, время прибытия транспорта. А боковая часть остановок будет использоваться для размещения любой информации, в том числе и связанной с чемпионатом».