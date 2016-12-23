Фердинанд: «Моуриньо нашёл лучшую комбинацию полузащитников в МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо определился с костяком полузащиты команды:

«Думаю, что Моуриньо требовалось некоторое время, чтобы определиться с составом. Мы видим, что в последних играх он выпускает на поле трио полузащитников - Эрреру, Кэррика и Погба.

Это сделало среднюю линию команды более сбалансированной. Надеюсь, сейчас МЮ начнет восхождение по турнирной таблице.

Думаю, что в этой троице Моуриньо нашел лучшую комбинацию игроков. Она позволяет Погба почувствовать себя более свободным на поле».