Фердинанд: «Моуриньо нашёл лучшую комбинацию полузащитников в МЮ»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Фердинанд Рио, Моуриньо Жозе , Эррера Андер, Кэррик Майкл, Погба Поль
Сегодня, 11:11 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо определился с костяком полузащиты команды:
«Думаю, что Моуриньо требовалось некоторое время, чтобы определиться с составом. Мы видим, что в последних играх он выпускает на поле трио полузащитников - Эрреру, Кэррика и Погба.
Это сделало среднюю линию команды более сбалансированной. Надеюсь, сейчас МЮ начнет восхождение по турнирной таблице.
Думаю, что в этой троице Моуриньо нашел лучшую комбинацию игроков. Она позволяет Погба почувствовать себя более свободным на поле».
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