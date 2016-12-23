Бенжамин Менди и Бишевац дисквалифицированы на 4 и 6 матчей соответственно
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: игроки, Бишевац Милан, Менди Бенжамин, Монако 1:3 Лион, Кан 3:0 Метц
Сегодня, 11:40 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь
Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции вынес наказания провинившимся футболистам по итогам поединков 18-го тура Лиги 1.
Защитник «Метца» Милан Бишевац дисквалифицирован на шесть матчей за удар по лицу игрока «Кана» Ивана Сантини.
Четырехматчевой дисквалификации за удар хавбека «Монако» Корантена Толиссо в матче 18-го тура был также удостоен защитник «Монако» Бенжамин Менди.
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