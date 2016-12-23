Рейтинг@Mail.ru

Бенжамин Менди и Бишевац дисквалифицированы на 4 и 6 матчей соответственно

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: игроки, Бишевац Милан, Менди Бенжамин, Монако 1:3 Лион, Кан 3:0 Метц
Сегодня, 11:40 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции вынес наказания провинившимся футболистам по итогам поединков 18-го тура Лиги 1.

Защитник «Метца» Милан Бишевац дисквалифицирован на шесть матчей за удар по лицу игрока «Кана» Ивана Сантини.

Четырехматчевой дисквалификации за удар хавбека «Монако» Корантена Толиссо в матче 18-го тура был также удостоен защитник «Монако» Бенжамин Менди.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Станислав Горин
За что ненавидят Месси?
​Комментатор Уткин назвал Месси талантливым «кривоногим коротышкой»? «Соккер.ру» выясняет причины, из-за которых Лионеля не любят миллионы футбольных фанатов.
Комментариев: 33
09:06 Обамеянг, Марез и Мане претендуют на звание игрока года в Африке 8
05:17 Насри: «Если вы немного разбираетесь в футболе, то знаете, что „Севилья“ вернула в топ многих игроков» 5
02:57 Эбуэ: «Моя семья удержала меня от самоубийства» 4
01:19 Де Брюйне: «Думаю, Гвардиолу раздражает то, что в Англии многие играют в длинный пас против „Манчестер Сити“» 6
00:03 Видео Халк готовится к сезону, бегая с мешком 29
Вчера
06:07 Алькасер: «Забить в футболке „Барселоны“ на „Камп Ноу“ – это что-то особенное» 12
02:31 Алькантара: «Победа над „Лейпцигом“ это не только три очка» 2
01:31 Икарди: «„Интер“ добился большого прогресса» 2
21 декабря 2016
23:06 Феллаини останется в МЮ 5
все материалы по этой теме
Турниры