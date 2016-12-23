Бенжамин Менди и Бишевац дисквалифицированы на 4 и 6 матчей соответственно

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции вынес наказания провинившимся футболистам по итогам поединков 18-го тура Лиги 1.

Защитник «Метца» Милан Бишевац дисквалифицирован на шесть матчей за удар по лицу игрока «Кана» Ивана Сантини.

Четырехматчевой дисквалификации за удар хавбека «Монако» Корантена Толиссо в матче 18-го тура был также удостоен защитник «Монако» Бенжамин Менди.