Источник: «ЦСКА рассматривает вариант с арендой нападающего „Эвертона“ Ниасса»
Сегодня, 11:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
ЦСКА рассматривает возможность аренды у «Эвертона» сенегальского нападающего Умара Ниасса, который известен российским болельщикам по выступлениям за «Локомотив». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией:
«ЦСКА интересуется Ниассом. Клуб рассматривает вариант с арендой нападающего до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа».
В пресс-службе «армейцев» и «ирисок» данную информацию комментировать не стали.
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21 декабря 2016
Или войдите через
гинеру надо было брать автобус,ехать по африке,собирать всех подряд абу альхов,буду лабад и так далее,отжимать паспорта (как это делают в зините) и коням сразу бы лет на 5-7 усиление)))