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Источник: «ЦСКА рассматривает вариант с арендой нападающего „Эвертона“ Ниасса»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Эвертон, Ниасс Умар
Сегодня, 11:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

ЦСКА рассматривает возможность аренды у «Эвертона» сенегальского нападающего Умара Ниасса, который известен российским болельщикам по выступлениям за «Локомотив». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией:

«ЦСКА интересуется Ниассом. Клуб рассматривает вариант с арендой нападающего до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа».

В пресс-службе «армейцев» и «ирисок» данную информацию комментировать не стали.

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