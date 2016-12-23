Источник: «ЦСКА рассматривает вариант с арендой нападающего „Эвертона“ Ниасса»

ЦСКА рассматривает возможность аренды у «Эвертона» сенегальского нападающего Умара Ниасса, который известен российским болельщикам по выступлениям за «Локомотив». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией:

«ЦСКА интересуется Ниассом. Клуб рассматривает вариант с арендой нападающего до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа».

В пресс-службе «армейцев» и «ирисок» данную информацию комментировать не стали.