Мутко: «На каждом стадионе Кубка Конфедераций проведём не менее трёх тестовых мероприятий»

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что каждая арена Кубка Конфедераций должна провести перед турниром не менее трех тестовых мероприятий:

«Есть обязательство провести не менее трех тестовых мероприятий на каждом стадионе. Чтобы все регионы, оргкомитет подготовили список этих мероприятий и представили его. Следующий год будет годом стадионов».

Матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве (стадион «Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион «Фишт») и Казани (стадион «Казань-Арена») с 17 июня по 2 июля 2017 года.