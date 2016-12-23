Мутко: «На каждом стадионе Кубка Конфедераций проведём не менее трёх тестовых мероприятий»
Сегодня, 11:53 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что каждая арена Кубка Конфедераций должна провести перед турниром не менее трех тестовых мероприятий:
«Есть обязательство провести не менее трех тестовых мероприятий на каждом стадионе. Чтобы все регионы, оргкомитет подготовили список этих мероприятий и представили его. Следующий год будет годом стадионов».
Матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве (стадион «Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион «Фишт») и Казани (стадион «Казань-Арена») с 17 июня по 2 июля 2017 года.
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