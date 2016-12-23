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Моутиньо может перебраться в «Интер»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монако, Интер, Моутиньо Жоао
Вчера, 12:22 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Монако» Жоао Моутиньо попал в сферу трансферных интересов «Интера».

Сообщается, что главный тренер «нерадзурри» Стефано Пиоли попросил боссов клуба приобрести португальца, который хорош в разрушении атак соперника.

Моутиньо в нынешнем сезоне лишь 9 раз выходил на поле в стартовом составе монегасков, потому высока вероятность того, что 30-летний игрок перейдет в «Интер» до конца сезона на правах аренды. Не исключено, что договор аренды будет включать в себя пункт о выкупе миланским клубом прав на хавбека по окончании сезона.

Напомним, что «Интер» проявлял интерес к Моутиньо еще в прошлом сезоне.

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