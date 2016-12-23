Моутиньо может перебраться в «Интер»
Вчера, 12:22 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Монако» Жоао Моутиньо попал в сферу трансферных интересов «Интера».
Сообщается, что главный тренер «нерадзурри» Стефано Пиоли попросил боссов клуба приобрести португальца, который хорош в разрушении атак соперника.
Моутиньо в нынешнем сезоне лишь 9 раз выходил на поле в стартовом составе монегасков, потому высока вероятность того, что 30-летний игрок перейдет в «Интер» до конца сезона на правах аренды. Не исключено, что договор аренды будет включать в себя пункт о выкупе миланским клубом прав на хавбека по окончании сезона.
Напомним, что «Интер» проявлял интерес к Моутиньо еще в прошлом сезоне.
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