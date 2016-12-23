Венгер: «Озил работает упорнее, чем думают люди»
Вчера, 12:45 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер встал на защиту хавбека Месута Озила, которого в прессе часто критикуют за блеклую игру в важных матчах:
«Озил - большой игрок, и большие игроки отвечают на критику своими выступлениями на поле.
Я не даю ему никаких поблажек, в защите он отрабатывает так же, как и остальные.
Его сильные качества лучше всего проявляются, когда он владеет мячом. Без мяча он не столь эффективен. В матче против „Манчестер Сити“ у него не пошла игра. Если вы хотите владеть мячом, вам сперва нужно отобрать его у соперника.
Озил работает упорнее, чем думают люди, просто язык тела порой работает против него».
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Вчера
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Либо старик опять не дружит с ротацией, либо психика у игроков не ахти биться от матча к матчу.
Да и Арсенал сейчас не располагает в полузащите игроками которые могли бы позволить Озилу играет как ему хочется((. Коклен при всём уважении не Виера или Жилберту Силва. Про Джаку и Ремзи я вообще молчу... сра.ные бох-ту-боксы которые ни атаке нормально не помогают, ни защите...
Арсеналу все равно придется каждый матч проводить в рамках жесткого АПЛ, где каждый раз Озил будет так или иначе под прессингом.
Если мы посмотрим команды АПЛ, мы не увидим такой, где есть игрок с принципом "снимите с меня всю работу, я буду раздавать пасы". Только в Арсенале вот есть один.
То есть в любом случае мы видим, что ситуация тупиковая, и от Озила надо избавляться.
Но даже в рамках того, что Озил перешел не туда, он не отрабатывает даже на четверть, ведь еле ползает он с начала сезона.
Месута вообще талант немецкого футбола
Остаётся только пожелать спортивных Успехов !!!
Он чистый плеймейкер, которого нужно избавлять от чёрновой работы, чтобы он всю энергию влаживал в созидание.
Сейчас в Арсенале его игру можно описать - "быстрого скакуна впрягли в плуг или используют как тягловую лошадь".
Посмотрите на Месси - его избавили от черновой работы и потому у него есть силы чтобы и самому в атаку идти, и чтобы пасы раздавать в нужный момент.
А Озил вынужден постоянно перемещаться, ведь центр поля игроки Арса не контролируют. И в результате он тратит уйму сил, во втором тайме вообще похож на выжатый лимон.
Глупо использовать игрока не по назначению, а потом критиковать...