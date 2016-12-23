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Венгер: «Озил работает упорнее, чем думают люди»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Венгер Арсен , Озил Месут
Вчера, 12:45 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер встал на защиту хавбека Месута Озила, которого в прессе часто критикуют за блеклую игру в важных матчах: 

«Озил - большой игрок, и большие игроки отвечают на критику своими выступлениями на поле.

Я не даю ему никаких поблажек, в защите он отрабатывает так же, как и остальные.

Его сильные качества лучше всего проявляются, когда он владеет мячом. Без мяча он не столь эффективен. В матче против „Манчестер Сити“ у него не пошла игра. Если вы хотите владеть мячом, вам сперва нужно отобрать его у соперника.

Озил работает упорнее, чем думают люди, просто язык тела порой работает против него».

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