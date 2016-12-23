Феррара: «С такими игроками, как Ругани и Романьоли, у сборной Италии безоблачное будущее»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Италия, Ювентус, Ругани Даниэле, Романьоли Алессио
Вчера, 12:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник сборной Италии Чиро Феррара лестно отозвался о молодых оборонцах «Скуадры Адзурры» Даниэле Ругани и Алессио Романьоли:
«Ругани хорошо влился в опытный состав „Ювентуса“, ему даже было позволено совершать порой мелкие ошибки.
Сейчас он поднабрался уверенности и харизмы. Он будет важным игроком сборной для Джампьеро Вентуры. С такими игроками, как Ругани и Романьоли, у сборной Италии безоблачное будущее. Мне нравятся оба этих футболиста, а еще я высоко ценю Маттиа Кальдару, и, кажется, „Юве“ приобретет и его. В этом плане они впереди всех остальных клубов Италии».
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