Феррара: «С такими игроками, как Ругани и Романьоли, у сборной Италии безоблачное будущее»

Бывший защитник сборной Италии Чиро Феррара лестно отозвался о молодых оборонцах «Скуадры Адзурры» Даниэле Ругани и Алессио Романьоли:

«Ругани хорошо влился в опытный состав „Ювентуса“, ему даже было позволено совершать порой мелкие ошибки.

Сейчас он поднабрался уверенности и харизмы. Он будет важным игроком сборной для Джампьеро Вентуры. С такими игроками, как Ругани и Романьоли, у сборной Италии безоблачное будущее. Мне нравятся оба этих футболиста, а еще я высоко ценю Маттиа Кальдару, и, кажется, „Юве“ приобретет и его. В этом плане они впереди всех остальных клубов Италии».