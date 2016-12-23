Гризманн посетил матч НБА и обменялся футболками с Дерриком Роузом

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн проводит зимний отпуск в США, где он накануне посетил матч между клубами НБА «Нью-Йорк Никс» и «Орландо Мэджик».

Лучший игрок Франции в уходящем году обменялся футболками с защитником «Никс» Дерриком Роузом, после чего опубликовал данную фотографию в своем «твиттере», сопроводив ее следующим комментарием:

«Спасибо НБА за осуществление моей мечты».