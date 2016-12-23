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Гризманн посетил матч НБА и обменялся футболками с Дерриком Роузом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Атлетико М, Гризманн Антуан
Вчера, 13:15 | Источник: twitter.com | Фото: твиттер Антуана Гризманна | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн проводит зимний отпуск в США, где он накануне посетил матч между клубами НБА «Нью-Йорк Никс» и «Орландо Мэджик».

Лучший игрок Франции в уходящем году обменялся футболками с защитником «Никс» Дерриком Роузом, после чего опубликовал данную фотографию в своем «твиттере», сопроводив ее следующим комментарием:

«Спасибо НБА за осуществление моей мечты».

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