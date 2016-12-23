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Конте: «Давление на „Челси“ в связи с 1-м местом в таблице? Мне оно по душе»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Конте Антонио
Вчера, 13:28 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Челси» Антонио Конте уверен, что его подопечные отлично справятся с тем грузом давления, который возлагается на лидеров чемпионата:

«Игрокам „Челси“ не привыкать лидировать в лиге. Это не первое их лидерство.

Я не доверяю тем людям, которые говорят, что лучше преследовать фаворита, потому что лидерство сильно давит на команду. Мне по душе такое давление. Мы заслужили первую строчку в турнирной таблице. Теперь важно - сохранить ее».

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