Конте: «Давление на „Челси“ в связи с 1-м местом в таблице? Мне оно по душе»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте уверен, что его подопечные отлично справятся с тем грузом давления, который возлагается на лидеров чемпионата:

«Игрокам „Челси“ не привыкать лидировать в лиге. Это не первое их лидерство.

Я не доверяю тем людям, которые говорят, что лучше преследовать фаворита, потому что лидерство сильно давит на команду. Мне по душе такое давление. Мы заслужили первую строчку в турнирной таблице. Теперь важно - сохранить ее».