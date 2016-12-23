Конте: «Давление на „Челси“ в связи с 1-м местом в таблице? Мне оно по душе»
Вчера, 13:28 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Челси» Антонио Конте уверен, что его подопечные отлично справятся с тем грузом давления, который возлагается на лидеров чемпионата:
«Игрокам „Челси“ не привыкать лидировать в лиге. Это не первое их лидерство.
Я не доверяю тем людям, которые говорят, что лучше преследовать фаворита, потому что лидерство сильно давит на команду. Мне по душе такое давление. Мы заслужили первую строчку в турнирной таблице. Теперь важно - сохранить ее».
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Вчера
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Просто стеб в чистом виде.
И как мы все это понимаем ))))
И игроки Челси играли за Лестер, а Лисы играли за Синих.
Посмотри на игру Лестера позапрошлого и этого года и Челси прошлого года, не находишь схожести? Посмотри на игру Челси позапрошлого и этого года и Лестера прошлого года, не находишь схожести?
Челси всего лишь возвращает себе титул, который потерял в прошлом сезоне