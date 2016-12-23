Эдуардо покинул «Шахтёр»
Вчера, 14:10 | Источник: ФК "Шахтер" | Редакция: Антон Белюсь
Донецкий «Шахтер» расстался с нападающим Эдуардо.
«Горняки» поблагодарили легионера за годы, проведенные в команде:
«ФК „Шахтер“ благодарит Эдуардо за годы, проведенные в команде, за огромный вклад в достижения клуба, желает ему успехов, новых футбольных и жизненных побед!»
Напомним, что «Шахтер» может покинуть еще один бразилец - полузащитник Тайсон.
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