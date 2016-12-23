Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Дракслер переходит в ПСЖ 11

Эдуардо покинул «Шахтёр»

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Шахтер Дн, Эдуардо
Вчера, 14:10 | Источник: ФК "Шахтер" | Редакция: Антон Белюсь

Донецкий «Шахтер» расстался с нападающим Эдуардо.

«Горняки» поблагодарили легионера за годы, проведенные в команде:

«ФК „Шахтер“ благодарит Эдуардо за годы, проведенные в команде, за огромный вклад в достижения клуба, желает ему успехов, новых футбольных и жизненных побед!»

Напомним, что «Шахтер» может покинуть еще один бразилец - полузащитник Тайсон.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 21:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 15:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 14:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 14:21
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Король Африки 2016. АПЛ против Обамеянга
«Соккер.ру» оценивает солидную тройку претендентов на звание лучшего игрока Африки. Сравниваем нападающих «Ливерпуля» и «Лестера» с будущим футболистом «Реала».
Комментариев: 1
11:08 Градель: «Отец бил меня и запрещал играть в футбол» 7
06:48 Джон О'Ши: «Мне не следовало уходить из „Манчестер Юнайтед“» 2
05:01 Кьеллини: «Поражение в Суперкубке это позор, но не конец света» 9
04:46 Слухи Ибрагимович может стать играющим тренером «Манчестер Юнайтед» 10
03:02 Барбоса: «План А – оставить свой след в „Интере“» 5
Вчера
19:54 Бартона обвинили в совершении 1260 ставок за десять лет 16
18:36 Капелло: «Не мог поверить, что „Интер“ продает Роберто Карлоса» 5
Александр Чистяков
Битва эпох. «Ювентус» Липпи vs «Милан» Анчелотти
​«Ювентус» и «Милан» оспорят Суперкубок Италии, а «Соккер.ру» отматывает время назад, сравнивая футболистов великих клубов, которые выигрывали с Липпи и Анчелотти.
Комментариев: 24
11:40 Бенжамин Менди и Бишевац дисквалифицированы на 4 и 6 матчей соответственно 2
все материалы по этой теме
Турниры