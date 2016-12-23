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«Спартак» претендует на 19-летнего хавбека «Эстудиантеса»

Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Эстудиантес, Спартак М, Аскасибар Сантьяго
Вчера, 14:16 | Источник: footballscouting.it | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник аргентинского «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар попал в сферу трансферных интересов «Спартака».

По информации источника, на 19-летнего футболиста также претендуют «Болонья» и «Бенфика».

Контракт Аскасибара с аргентинским клубом рассчитан до лета 2019 года. 

Напомним, что «Спартак» также рассматривает три кандидатуры на роль центрального защитника.

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