«Спартак» претендует на 19-летнего хавбека «Эстудиантеса»
Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Эстудиантес, Спартак М, Аскасибар Сантьяго
Вчера, 14:16 | Источник: footballscouting.it | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник аргентинского «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар попал в сферу трансферных интересов «Спартака».
По информации источника, на 19-летнего футболиста также претендуют «Болонья» и «Бенфика».
Контракт Аскасибара с аргентинским клубом рассчитан до лета 2019 года.
Напомним, что «Спартак» также рассматривает три кандидатуры на роль центрального защитника.
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Или чьи то лавры Ekkimukk спать не дают ?
И это уже не в первый раз.
Без него,без новостей из стана Спартака многие зимой бы вымерли.
А так,смотрю шевелятся "знатоки" футбола.
Не важно кого и за сколько.Важно кто.
И пошло-поехало.
Каждый старается запастись дешёвыми плюсиками на зиму.
Вперёд,допризывники.
Глупость человеческая пределов не знает.
Ну,кто кого перещеголяет?
Или вместо Ромуло ?