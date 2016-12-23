«Спартак» претендует на 19-летнего хавбека «Эстудиантеса»

Полузащитник аргентинского «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар попал в сферу трансферных интересов «Спартака».

По информации источника, на 19-летнего футболиста также претендуют «Болонья» и «Бенфика».

Контракт Аскасибара с аргентинским клубом рассчитан до лета 2019 года.

Напомним, что «Спартак» также рассматривает три кандидатуры на роль центрального защитника.