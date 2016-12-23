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«Спартак» зимой сыграет в международном турнире

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье, Спартак М, ЦСКА Сф, Базель
Вчера, 14:33 | Источник: topsport.ibox.bg | Редакция: Антон Белюсь

«Спартак» намерен принять участие в международном турнире в Ла-Манге во время зимней паузы.

Пока неизвестны точные сроки проведения соревнования, однако называются некоторые из соперников «красно-белых». Сообщается, что в турнире также примут участие софийский ЦСКА и «Базель».

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