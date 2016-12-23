«Спартак» зимой сыграет в международном турнире
Вчера, 14:33 | Источник: topsport.ibox.bg | Редакция: Антон Белюсь
«Спартак» намерен принять участие в международном турнире в Ла-Манге во время зимней паузы.
Пока неизвестны точные сроки проведения соревнования, однако называются некоторые из соперников «красно-белых». Сообщается, что в турнире также примут участие софийский ЦСКА и «Базель».
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Победы 3-х российских клубов в европейских турнирах!
Победы 3-х российских клубов в европейских турнирах!
)))
Юноша,скоро у тебя одно занятие останется,бессчётное количество раз искать утешения от своих видосов,кои ты так любишь выкладывать.
https://www.youtube.com/watch?v=uPVORaK84W4
https://www.youtube.com/watch?v=zqDimYSsYjM
Время ваших побед проходит,смирись и прими как должное.Скоро всё возвратится на круги своя,как в 70-е,80-е,90-е....будете без трофеев сидеть.Не застал по возрасту те времена?Это ничего,если не застал,то застанешь,а если застал,то вспомнишь.
Спартак это сила и дух современной России, бренд нашего футбола!
Хороший тренинг доказать всем свои Права на Чемпионство России 2016 - 2017 гг
Давай "СПАРТАК" не подведи...
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Обычно Спартак выкладывается в никому не нужных встречах, чтобы Служба продаж ФКСМ могла втюхать краснобелым болелам максимально возможное количество абонементов.
После этого, в официальных матчах, Спартак уже расслабляется и залечивает массовые травмы, причиной которых - неумеренное усердие в товарняках.