«Спартак» зимой сыграет в международном турнире

«Спартак» намерен принять участие в международном турнире в Ла-Манге во время зимней паузы.

Пока неизвестны точные сроки проведения соревнования, однако называются некоторые из соперников «красно-белых». Сообщается, что в турнире также примут участие софийский ЦСКА и «Базель».