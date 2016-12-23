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Симеоне: «Я сократил контракт с „Атлетико“ ради интересов клуба»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Симеоне Диего
Вчера, 14:51 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не намерен снижать требования к себе, хотя в прессе активно пишут о том, что по окончании сезона наставник возглавит «Интер»:

«Я сократил контакт с „Атлетико“ ради интересов клуба.

Я и дальше буду требователен к себе, так как хочу развиваться.

Я чувствую в себе энергию и необходимые переживания, хотя многие говорят, что я ухожу».

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