Симеоне: «Я сократил контракт с „Атлетико“ ради интересов клуба»
Вчера, 14:51 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не намерен снижать требования к себе, хотя в прессе активно пишут о том, что по окончании сезона наставник возглавит «Интер»:
«Я сократил контакт с „Атлетико“ ради интересов клуба.
Я и дальше буду требователен к себе, так как хочу развиваться.
Я чувствую в себе энергию и необходимые переживания, хотя многие говорят, что я ухожу».
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