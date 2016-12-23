Симеоне: «Я сократил контракт с „Атлетико“ ради интересов клуба»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не намерен снижать требования к себе, хотя в прессе активно пишут о том, что по окончании сезона наставник возглавит «Интер»:

«Я сократил контакт с „Атлетико“ ради интересов клуба.

Я и дальше буду требователен к себе, так как хочу развиваться.

Я чувствую в себе энергию и необходимые переживания, хотя многие говорят, что я ухожу».