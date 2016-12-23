«Атлетик» - «Барселона», «Реал» - «Севилья» и другие пары 1/8 финала Кубка Испании

Станислав Горин Лига чемпионов: кто фаворит? «Соккер.ру» помогает выбрать лидеров в парах ЛЧ – говорим о козырях и состоянии «Реала», «Баварии», «Барселоны» и всех остальных с невезучим «Арсеналом» включительно! Комментариев: 53

Вадим Багров Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов и Европы Узнаем, с кем сыграют ваши любимые гранды в ЛЧ! И кто будет противостоять «Зениту», «Ростову» и «Краснодару» в ЛЕ? «Соккер.ру» готов к судьбоносным жеребьевкам. Комментариев: 152

Александр Чистяков Испытание для «Краснодара», прогулка для «Зенита» Вслед за ЦСКА и «Ростовом» узнали своих соперников по еврокубковой осени «Зенит» и «Краснодар». «Соккер.ру» проводит экспресс-анализ групп, в которые угодили команды Кононова и Луческу: питерцам традиционно повезло со жребием, «быкам» придется нелегко. Комментариев: 40