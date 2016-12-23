«Атлетик» - «Барселона», «Реал» - «Севилья» и другие пары 1/8 финала Кубка Испании
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Жеребьевки, Лас-Пальмас, Атлетико М, Алькоркон, Кордоба, Атлетик Б, Барселона, Реал, Севилья, Реал Сосьедад, Вильярреал, Депортиво, Алавес, Валенсия, Сельта, Осасуна, Эйбар
Вчера, 15:14 | Источник: rfef.es | Редакция: Антон Белюсь
Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. На данной стадии жребий свел следующие команды:
«Лас-Пальмас» - «Атлетико»
«Алькоркон» - «Кордоба»
«Атлетик» - «Барселона»
«Реал» - «Севилья»
«Реал Сосьедад» - «Вильярреал»
«Депортиво» - «Алавес»
«Валенсия» - «Сельта»
«Осасуна» - «Эйбар»
Первые матчи данной стадии состоятся 3, 4 и 5 января, ответные поединки пройдут через неделю.
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Возможно, даже лучше, что мы встретились с Реалом сейчас, пока нет ЛЧ, чтобы не было излишней нагрузки.
Реалу попал бы Лас Пальмас у барсуков Бомбит.
Реалу попалась бы Барса,барсуки бы все свои пуканы бы порвали от досады,вылета из Кубка.
Вот такие они барсуки,ща все что связанно с Реалом у них бомбит.
Такое только им в голову может прийти...)))
Алькоркон-Кордоба
Депортиво-Алавес
Осасуна-Эйбар
а кубок, значит, несильно и нужен)
Мадридисты сами в шоке аж.
мадридцы 4-3 андалусийцы