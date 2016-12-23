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«Атлетик» - «Барселона», «Реал» - «Севилья» и другие пары 1/8 финала Кубка Испании

Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Жеребьевки, Лас-Пальмас, Атлетико М, Алькоркон, Кордоба, Атлетик Б, Барселона, Реал, Севилья, Реал Сосьедад, Вильярреал, Депортиво, Алавес, Валенсия, Сельта, Осасуна, Эйбар
Вчера, 15:14 | Источник: rfef.es | Редакция: Антон Белюсь

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. На данной стадии жребий свел следующие команды:

«Лас-Пальмас» - «Атлетико»

«Алькоркон» - «Кордоба»

«Атлетик» - «Барселона»

«Реал» - «Севилья»

«Реал Сосьедад» - «Вильярреал»

«Депортиво» - «Алавес»

«Валенсия» - «Сельта»

«Осасуна» - «Эйбар»

Первые матчи данной стадии состоятся 3, 4 и 5 января, ответные поединки пройдут через неделю.

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