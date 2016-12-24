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Галлиани: «Этот трофей „Милана“ займет особенное место в моем сердце»

Матч: ЮвентусЮвентус1 : 1МиланМилан
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Галлиани Адриано
Сегодня, 06:08 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани поделился эмоциями после победы «россонери» над «Ювентусом» в серии пенальти в матче за Суперкубок Италии:

«Сейчас слезы и радость смешались между собой. Мы снова выиграли Суперкубок спустя пять лет, это уже 29-й трофей Сильвио Берлускони. Меня тронуло, когда Пашалич забил решающий пенальти. Я очень рад за этого паренька, ведь после прихода в клуб он казался загадкой для всех, но доказал свое мастерство и привез кубок домой.

Этот трофей займет особенное место в моем сердце, в другой раз я объясню почему».

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