«Интер» претендует на Лукаса Лейву
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Интер, Лейва Лукас
Сегодня, 06:28 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Миланский «Интер» зимой постарется подписать полузащитника «Ливерпуля» Лукаса Лейву.
Сообщается, что за 29-летнего бразильца, контракт которого с нынешним клубом истекает через полгода, «нерадзурри» готовы предложить 4 млн фунтов.
Напомним, что летом Лейву хотели купить два турецких клуба.
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