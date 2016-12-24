«Интер» претендует на Лукаса Лейву

Миланский «Интер» зимой постарется подписать полузащитника «Ливерпуля» Лукаса Лейву.

Сообщается, что за 29-летнего бразильца, контракт которого с нынешним клубом истекает через полгода, «нерадзурри» готовы предложить 4 млн фунтов.

Напомним, что летом Лейву хотели купить два турецких клуба.