Венгер весной примет решение о своей дальнейшей карьере

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что весной примет решение о том, где продолжит свою карьеру.

Контракт французского тренера с «канонирами» истекает в мае следующего года, а тем временем в услугах 67-летнего специалиста очень заинтересовано руководство ПСЖ.

В нынешнем сезоне АПЛ лондонский «Арсенал» после 17 туров занимает 4-ую строчку турнирной таблицы с 34 очками. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 9 очков.