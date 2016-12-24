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Венгер весной примет решение о своей дальнейшей карьере

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Арсенал, Венгер Арсен
Сегодня, 07:34 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что весной примет решение о том, где продолжит свою карьеру.

Контракт французского тренера с «канонирами» истекает в мае следующего года, а тем временем в услугах 67-летнего специалиста очень заинтересовано руководство ПСЖ.

В нынешнем сезоне АПЛ лондонский «Арсенал» после 17 туров занимает 4-ую строчку турнирной таблицы с 34 очками. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 9 очков.

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