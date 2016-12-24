Венгер весной примет решение о своей дальнейшей карьере
Сегодня, 07:34 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что весной примет решение о том, где продолжит свою карьеру.
Контракт французского тренера с «канонирами» истекает в мае следующего года, а тем временем в услугах 67-летнего специалиста очень заинтересовано руководство ПСЖ.
В нынешнем сезоне АПЛ лондонский «Арсенал» после 17 туров занимает 4-ую строчку турнирной таблицы с 34 очками. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 9 очков.
Другие материалы по теме:
07:13 Гвардиола: «При всем уважении к другим отличным игрокам, особенно Роналду, Месси находится на другом уровне» 46
Вчера
22 декабря 2016
21:28 Официально Хуанде Рамос покинул «Малагу» 2
18:41 Официально «Кристал Пэлас» отправил Пардью в отставку 7
Или войдите через
я думал он моложе чуток.
ну для Арсенала будут другие времена если уйдёт,возможно и стиль игры измениться ,для меня этот стиль очень привлекателен,просто нестабилен
Арсенал круто начинает - все довольны, пророчат ну наконец то возьмем АПЛ,появилась игра и разнообразие (каждый год)
Потом во втором круге - Арсенал теряет очки, возвращается на 4-ое место, и все опять недовольны.