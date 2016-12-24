Энрике: «Смешно, когда игроков сравнивают по всяческим наградам вроде золотых дынь. Месси ни с кем нельзя сравнивать»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высмеял попытки сравнивать нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси с кем-либо еще:

«Смешно, когда игроков сравнивают по всяческим наградам вроде золотых дынь. Месси ни с кем нельзя сравнивать – ни с нынешними футболистами, ни с теми, кто играл раньше. Он способен играть на любом месте. Он не такой как все остальные».