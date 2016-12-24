Энрике: «Смешно, когда игроков сравнивают по всяческим наградам вроде золотых дынь. Месси ни с кем нельзя сравнивать»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис , Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 07:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высмеял попытки сравнивать нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси с кем-либо еще:
«Смешно, когда игроков сравнивают по всяческим наградам вроде золотых дынь. Месси ни с кем нельзя сравнивать – ни с нынешними футболистами, ни с теми, кто играл раньше. Он способен играть на любом месте. Он не такой как все остальные».
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2.Марадона
3.Пеле
4-и далее Кройф,Ди Стефано,Платини,ван Бастен,Ромарио,Роналдо, Рональдиньо,Зидан, Буффон,Иньеста,Хави и только после них идёт Роналду
2.Марадона
3.Пеле
4-и далее Кройф,Ди Стефано,Платини,ван Бастен,Ромарио,Роналдо, Рональдиньо,Зидан, Буффон,Иньеста,Хави и только после них идёт Роналду
Я понимаю, что эти высказывания нужны для пиара аргентинца, но в неделю по два раза говорить об этом, это уже диагноз...!
У них по моему и другие игроки имеются, которые и в клубе и сборной доказали, кто действительно лучший игрок Барсы..., а не футболист который нужен лишь для "Панамы" и испаряюшийся в плей-офф и в финалах...!
Луис Энрике: «Пятый «Золотой мяч» – наглядное подтверждение того, что Месси – лучший игрок в истории»
А теперь заднюю даёт и "дыньками" обзывается :)
А если по международным трофеям сравнить, то что тогда получится ? На каком месте он будет ?
шаг вперёд.
2. Марадона
3. Платини
4. ванБастен
5. Роналду
Прочие находятся по списку ниже очевидно
P.S. Высказывание Ибры идет вразрез той информации об отношениях Месси и Ибры,которую нам навязали СМИ.