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Энрике: «Смешно, когда игроков сравнивают по всяческим наградам вроде золотых дынь. Месси ни с кем нельзя сравнивать»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис , Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 07:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высмеял попытки сравнивать нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси с кем-либо еще:

«Смешно, когда игроков сравнивают по всяческим наградам вроде золотых дынь. Месси ни с кем нельзя сравнивать ни с нынешними футболистами, ни с теми, кто играл раньше. Он способен играть на любом месте. Он не такой как все остальные».

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