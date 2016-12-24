Рейтинг@Mail.ru

Женщина-арбитр стала автором голевого паса в матче второй Бундеслиги

Соккер.Ру // Германия. Вторая Бундеслига 2016/2017, Заграница: события, Гройтер Фюрт, Унион
Сегодня, 08:25 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Женщина-арбитр Бибиана Штейнхаус стала невольным автором голевой передачи. В матче 17-го тура второй Бундеслиги между клубами «Унион Берлин» и «Гройтер Фюрт» защитник хозяев пытался выбить мяч, но попал в арбитра, от которой сфера отскочила к игроку «Гройтер Фюрт». Последний после рикошета отправил мяч в ворота. 

Гол был засчитан.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:54, редактировал Сегодня 15:05
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 14:02, редактировал Сегодня 14:02
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:53
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:51
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:48
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:36
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:02, редактировал Сегодня 13:04
ответ пользователю Donart Zerka (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:00
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:56
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:24
Показать
Немного троллинга
  2
D.vil [2018]
Сегодня 12:20
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 12:19, редактировал Сегодня 12:23
ответ пользователю Поц (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:40
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 11:35
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 11:18
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:18
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 11:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:40
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 10:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:14 Фото Дракслер выбрал игровой номер в ПСЖ 9
12:10 Известный разработчик компьютерных игр поможет «Шапекоэнсе» 9
11:23 «Днепр» может отправиться в первый дивизион 31
09:02 Аллегри был в ярости после поражения в Суперкубке Италии 28
Вчера
23:58 «Лилль» зимой сменит владельца 0
23:07 «Милан» завоевал первый трофей с 2011 года 23
Станислав Горин
«Ювентус» уже не тот?
«Милан» сделал фанатам подарок на Рождество – футбольный Суперкубок у «россонери». «Соккер.ру» после подвига Доннаруммы выясняет, когда в Италии будет новый чемпион.
Комментариев: 7
22:18 Фото «Милан» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии 164
18:59 «Стяуа» может лишиться своего названия 25
18:54 Гвардиола отменил выходной на Рождество для «Манчестер Сити» 32
все материалы по этой теме
Турниры