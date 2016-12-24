Женщина-арбитр стала автором голевого паса в матче второй Бундеслиги

Женщина-арбитр Бибиана Штейнхаус стала невольным автором голевой передачи. В матче 17-го тура второй Бундеслиги между клубами «Унион Берлин» и «Гройтер Фюрт» защитник хозяев пытался выбить мяч, но попал в арбитра, от которой сфера отскочила к игроку «Гройтер Фюрт». Последний после рикошета отправил мяч в ворота.

Гол был засчитан.