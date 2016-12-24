Женщина-арбитр стала автором голевого паса в матче второй Бундеслиги
Сегодня, 08:25 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Женщина-арбитр Бибиана Штейнхаус стала невольным автором голевой передачи. В матче 17-го тура второй Бундеслиги между клубами «Унион Берлин» и «Гройтер Фюрт» защитник хозяев пытался выбить мяч, но попал в арбитра, от которой сфера отскочила к игроку «Гройтер Фюрт». Последний после рикошета отправил мяч в ворота.
Гол был засчитан.
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Станислав Горин
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и конечно очень обидно
ты веком ошибся.)
тебе в 19-ый.
а на дворе 21 уже давно.
женщина-арбитр /если речь не о женском футболе/ это все же не лучший расклад.
а вот насчет ККК - это уже перебор.)