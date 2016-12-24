Лунёв: «Изначально вариант с „Зенитом“ не рассматривал»
Сегодня, 08:38 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Вратарь Андрей Лунев прокомментировал свой переход из «Уфы» в «Зенит».
«Изначально ко мне был интерес другой команды. И я готовился к ней.
Интерес „Зенита“ тоже был. Но у них был и большой список вратарей, которые интересны клубу. Не думал, что подпишут именно меня. Поэтому вариант с „Зенитом“ не рассматривал.
Нестабильная ситуация с вратарями в „Зените“? Знаете, не мое это дело – комментировать чью-то игру. Есть аналитики, тренер команды, которые могут это делать. А я их коллега, мы едим один хлеб».
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как знать, что она скрывает...
Играть в таком клубе ,как Зенит.